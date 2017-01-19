Шведова и Воскобоева вышли во второй круг Australian Open

Дуэт Шведова/Кинг в 2010 году выигрывал парные разряды двух турниров Большого шлема — Уимблдона и Открытого первенства США (US Open).

Казахстанские теннисистки Ярослава Шведова и Галина Воскобоева в дуэтах с иностранными партнершами в четверг вышли во второй круг парного разряда первого в году теннисного турнира серии «Большого шлема» — Открытого первенства Австралии, пишет — Открытого первенства Австралии, пишет sputniknews.kz





Шведова в паре с американкой Ваней Кинг на старте обыграла дуэт Кван Ванг (Китай)/Варачая Вонгтенчай (Таиланд) — 7:6, 6:4. Во втором круге этот казахстанско-американский дуэт, сеянный на нынешнем «Australian Open» под восьмым номером, встретится с парой Данка Ковинич (Черногория)/Лаура Зигмунд (Германия).





Напомним, что дуэт Шведова/Кинг в 2010 году выигрывал парные разряды двух турниров Большого шлема — Уимблдона и Открытого первенства США (US Open): дуэт распался в 2014 году из-за травмы американки и был восстановлен его участницами в начале нынешнего года.





Воскобоева на старте парного женского разряда в дуэте с представительницей Чехии Барбарой Крейчиковой обыграла пару Мария Ирогойен (Аргентина)/Ипек Соулу (Турция) — 6:4, 4:6, 6:4. Во втором круге казахстанско-чешский дуэт встретится с парой Анна-Лена Гренфельд (Германия)/Квета Пешке (Чехия).











