Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Павлодарской области повесился десятилетний мальчик

19 января 2017, 15:14

Версий о причинах самоубийства пока не выдвигают.


В Павлодарской области в селе Железинка в собственном доме повесился десятилетний мальчик. Его тело обнаружила мать, когда пришла с работы, передает МИА Казинформ.

Мальчик учился в пятом классе общеобразовательной средней школы №3, активно участвовал в общественной жизни школы. Никакой предсмертной записки найдено не было. В этой семье остался ещё один ребёнок - мальчик 2014 года рождения.

Как сообщил заместитель по социальным вопросам акима Железинского района Канат Кималитденов, ребёнок был из нормальной, благополучной семьи.

Версий о причинах самоубийства пока не выдвигают. Начато досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства» (статья 105 УК РК), назначены необходимые экспертизы.

Фото: e1.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также