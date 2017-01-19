В Павлодарской области повесился десятилетний мальчик
19 января 2017, 15:14
Версий о причинах самоубийства пока не выдвигают.
В Павлодарской области в селе Железинка в собственном доме повесился десятилетний мальчик. Его тело обнаружила мать, когда пришла с работы, передает МИА Казинформ.
Мальчик учился в пятом классе общеобразовательной средней школы №3, активно участвовал в общественной жизни школы. Никакой предсмертной записки найдено не было. В этой семье остался ещё один ребёнок - мальчик 2014 года рождения.
Как сообщил заместитель по социальным вопросам акима Железинского района Канат Кималитденов, ребёнок был из нормальной, благополучной семьи.
Версий о причинах самоубийства пока не выдвигают. Начато досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства» (статья 105 УК РК), назначены необходимые экспертизы.
Фото: e1.ru
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