В Павлодарской области повесился десятилетний мальчик

Версий о причинах самоубийства пока не выдвигают.

В Павлодарской области в селе Железинка в собственном доме повесился десятилетний мальчик. Его тело обнаружила мать, когда пришла с работы , передает , передает МИА Казинформ





Мальчик учился в пятом классе общеобразовательной средней школы №3, активно участвовал в общественной жизни школы. Никакой предсмертной записки найдено не было. В этой семье остался ещё один ребёнок - мальчик 2014 года рождения.





Как сообщил заместитель по социальным вопросам акима Железинского района Канат Кималитденов, ребёнок был из нормальной, благополучной семьи.





Версий о причинах самоубийства пока не выдвигают. Начато досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства» ( статья 105 УК РК ), назначены необходимые экспертизы.



