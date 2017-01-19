Повышение пенсий ждёт свыше 53 тысяч пенсионеров Атырауской области

В связи с повышением прожиточного минимума с 1 января текущего года изменились размеры базовой пенсионной выплаты, а также суммы социальных и специальных государственных пособий.

Об этом ATPress.kz сообщила заместитель руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Атырауской области Маншук Лепесова.

С нового года сумма прожиточного минимума выросла с 22 859 до 24 459 тенге, увеличилась и базовая пенсия - 12 802 тенге. С 1 января 2017 года размеры пенсии повысятся на 9 процентов. Если у пенсионера в 2016 году размер пенсии был 30 000 тенге, то с 1 января он будет получать 32 700 тенге (30000 х 9% = 32700).

Максимальный размер среднемесячного дохода для исчисления размера пенсии - 93 029 тенге, или 41 месячный расчетный показатель (МРП), размер 1 МРП с января 2017 года - 2 269 тенге.

Максимальный размер пенсии 69 772 тенге (75 процентов от 93 029 тенге) с учётом 12 802 тенге базовой пенсионной выплаты - всего 82 574 тенге.

Минимальный размер пенсии, назначаемый в 2017 году, 28 148 тенге с учётом базовой пенсионной выплаты 12 802 тенге - всего 40 950 тенге. В 2016 году было 25 824 тенге + 11 965 тенге = 37 789 тенге.

В Атырауской области пенсии повысят более 53 000 пенсионерам.

Кроме того, в связи с повышением прожиточного минимума увеличены и суммы государственных социальных пособий.

По инвалидности, от общего заболевания:

1 группа - с 40 690 до 43 538 тенге;

2 группа - с 31 775 до 33 999 тенге;

3 группа - с 22 402 до 23 970 тенге;

детям-инвалидам до 16 лет - с 29 946 до 32 042 тенге.

Инвалидам с детства и детям-инвалидам с 16 до 18 лет:

1 группа - с 40 690 до 43 538 тенге;

2 группа - с 33 146 до 35 466 тенге;

3 группа - с 26 060 до 27 884 тенге.

По случаю потери кормильца:

- при наличии одного нетрудоспособного члена семьи - с 19 659 до 21 036 тенге;

- при наличии двух - с 34 060 до 36 444 тенге;

- при наличии трёх - с 42 290 до 45 250 тенге;

- при наличии четырёх - с 44 804 до 47 940 тенге;

- при наличии пяти - с 46 404 до 51 120 тенге;

- при наличии шести и более - с 48 233 до 51 609 тенге;

- на одного круглого сироту - с 26 974 до 28 862 тенге;

- на двух круглых сирот - с 53 948 до 57 724 тенге.

В нашей области повышение государственных социальных пособий ожидает свыше 22 тысяч получателей.

Далее, увеличены на 7% размеры специальных государственных пособий:

- инвалидам и участникам ВОВ - с 33 936 до 36 304 тенге;

- приравненным к участникам ВОВ - с 13 129 до 14 046 тенге;

- приравненным к инвалидам ВОВ - с 16 014 до 17 131 тенге;

- труженикам тыла - с 4 518 до 4 833 тенге;

- инвалидам 1-2 групп - с 3 161 до 3 381 тенге;

- инвалидам 3 группы - с 1 358 до 1 453 тенге;

- многодетным семьям - с 8 824 до 9 440 тенге;

- награждённым подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» - с 13 575 до 14 522 тенге.

Всего по области размеры специальных пособий повысят для более 44 тысяч получателей.

Кроме того, увеличатся размеры пособий по уходу за ребёнком до одного года:

- на одного ребёнка - с 12 217 до 13 070 тенге;

- на второго ребёнка - с 14 445 до 15 452 тенге;

- на третьего ребёнка - с 16 650 до 17 812 тенге;

- на четвертого и более детей - с 18 877 до 20 195 тенге.

Размер единовременного пособия на рождение первого, второго и третьего ребёнка повышен с 66 621 до 71 270 тенге, а на четвёртого и более детей - с 111 035 до 118 783 тенге. Размер ежемесячного пособия воспитывающим ребёнка-инвалида с января 2017 года составил 25 682 тенге (24 002 тенге в 2016 году).

Всего в Атырауской области будут повышены размеры социальных выплат для более 185 тысяч получателей.

Также, по словам Маншук Лепесовой, с 1 июля 2017 года ожидается дополнительное увеличение пенсий и ряда пособий.

Лев Гузиков