В Тегеране в результате пожара рухнуло самое старое высотное здание города





"В результате возникновения пожара здание Пласко обрушилось", — сообщил представитель аварийно-спасательных служб Пир Хусейн Куливанд. По его словам, в здании находилось несколько спасателей и пожарников, о состоянии которых в данный момент информации нет.





По данным агентства, 17-этажный "Пласко", считающееся самым старым высотным зданием в Тегеране, загорелось в районе 8 часов утра по местному времени. Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часов боролись с пламенем.





По данным агентства, в результате пожара пострадали 25 человек, ранее сообщалось о 20.





В то же время агентство Sputnik со ссылкой на медицинский источник сообщает, что из-под завалов извлечены 35 раненых.