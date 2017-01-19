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В Тегеране в результате пожара рухнуло самое старое высотное здание города

19 января 2017, 15:27

В здании находилось несколько спасателей и пожарников, о состоянии которых в данный момент информации нет.


Высотное здание в Тегеране обрушилось в результате пожара, в здании находились пожарные и сотрудники служб спасения, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.


"В результате возникновения пожара здание Пласко обрушилось", — сообщил представитель аварийно-спасательных служб Пир Хусейн Куливанд. По его словам, в здании находилось несколько спасателей и пожарников, о состоянии которых в данный момент информации нет.

По данным агентства, 17-этажный "Пласко", считающееся самым старым высотным зданием в Тегеране, загорелось в районе 8 часов утра по местному времени. Порядка 200 пожарных были отправлены на место происшествия и в течение 3,5 часов боролись с пламенем.

По данным агентства, в результате пожара пострадали 25 человек, ранее сообщалось о 20.

В то же время агентство Sputnik со ссылкой на медицинский источник сообщает, что из-под завалов извлечены 35 раненых.

Фото: © РИА Новости. Владимир Федоренко


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