В Турции освобождена кыргызстанка, насильно удерживаемая соотечественницами
19 января 2017, 15:33
Выяснилось, что они несколько дней принудительно удерживали ее взаперти.
Кыргызстанку в Стамбуле (Турция), подвергшуюся избиению двумя соотечественницами, высвободили из принудительного заточения, сообщили в пресс-службе МИД КР.
Ранее в социальных сетях активно обсуждалось видео, на котором две девушки издеваются над избитой до крови и угрожают отрезать ей язык. Внешнеполитическое ведомство сообщало, что проверяет данный факт.
По данным пресс-службы, в ночь на 19 января сотрудники Генерального консульства Кыргызстана в Стамбуле совместно с полицией Измира установили местонахождение девушки и освободили ее. Выяснилось, что она удерживалась в заточении принудительно. В настоящее время полиция ведет работу по задержанию подозреваемых. Пострадавшая вышла на связь с родителями. Данный вопрос находится на контроле МИД Кыргызстана.
Источник: Sputnik Кыргызстан
Фото: kabarlar.org
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