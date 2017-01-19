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В Турции освобождена кыргызстанка, насильно удерживаемая соотечественницами

19 января 2017, 15:33

Выяснилось, что они несколько дней принудительно удерживали ее взаперти.


Кыргызстанку в Стамбуле (Турция), подвергшуюся избиению двумя соотечественницами, высвободили из принудительного заточения, сообщили в пресс-службе МИД КР.

Ранее в социальных сетях активно обсуждалось видео, на котором две девушки издеваются над избитой до крови и угрожают отрезать ей язык. Внешнеполитическое ведомство сообщало, что проверяет данный факт.

По данным пресс-службы, в ночь на 19 января сотрудники Генерального консульства Кыргызстана в Стамбуле совместно с полицией Измира установили местонахождение девушки и освободили ее. Выяснилось, что она удерживалась в заточении принудительно. В настоящее время полиция ведет работу по задержанию подозреваемых. Пострадавшая вышла на связь с родителями. Данный вопрос находится на контроле МИД Кыргызстана.

Фото: kabarlar.org

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