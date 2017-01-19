Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) сообщила об изменениях в составе Правления

Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) (Алматы, далее в цитате - Банк), облигации которой находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщила KASE о том, что «Решением Совета Директоров Банка от 17.01.2017 досрочно прекращены полномочия члена Правления Зиновьева Вадима Игоревича. Вместе с тем, указанным решением Совета Директоров, назначен на должность Члена Правления Банка Яковлев Илья Константинович».