Узбекский теннисист одержал победу над шестикратным чемпионом Australian Open

30-летний узбекский теннисист Денис Истомин, занимающий 117-е место рейтинга АТР одержал сенсационную победу над второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, сообщает сообщает Zakon.kz.





Во втором круге проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии 29-летний серб уступил со счетом 6:7 (8:10), 7:5, 6:2, 6:7 (5:7), 4:6.





Напомним, 29-летний серб является 12-кратным победителем турниров Большого шлема. В том числе он 6 раз выигрывал Australian Open и прибыл в Мельбурн в ранге чемпиона двух предыдущих лет. Также он продолжительное время возглавлял рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), пока в ноябре его с первой строчки не сменил британец Энди Маррей. Сейчас серб располагается на втором месте.



