Казахстанских блогеров не будут регистрировать
19 января 2017, 15:48
Абаев также отметил, что «деанонимизация» комментаторов могла быть направлена на борьбу с троллингом, вбросами непроверенной информации и провокациями.
Обязательную регистрацию популярных пользователей сети, а точнее блогеров исключат из нормы обсуждаемого законопроекта по вопросам информации и коммуникаций. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, передает Zakon.kz
"Дорогие друзья, министерство на различных площадках проводит широкое общественное обсуждение законопроекта по вопросам информации и коммуникаций. В этот процесс вовлечены эксперты, журналисты и гражданский сектор. На всех этапах обсуждения участники прений уделили особое внимание норме о так называемой «деанонимизации» комментаторов. Хочу отметить, что она была направлена на борьбу с троллингом, вбросами непроверенной информации, провокациями, пропагандой экстремизма и призывами к социальной розни. Также в рамках заседаний рабочей группы, экспертами и журналистами высказывались замечания касательно предложения о регистрации блогеров", - написал в Facebook Д.Абаев
По его словам в министерстве предполагали, что эта норма будет носить добровольный характер и даст возможность популярным пользователям сети получить весь объем прав, которыми обладают СМИ. "Так как министерство взяло курс на открытость и учитывает рекомендации общественности, сегодня было принято решение об исключении упомянутых норм из проекта Закона", - отметил министр информации и коммуникаций.
Напомним, что еще в 2016 году на заседании коллегии ведомства, посвященной итогам деятельности за девять месяцев текущего года сообщалось о том, что в Казахстане блогеры, зарегистрировавшись, как сетевое издание, могут обрести права, которыми пользуются средства массовой информации.
А буквально вчера в ходе обсуждений законопроекта было заявлено, что теперь для того, чтобы пользователь мог оставить комментарий, он должен будет пройти процедуру аутентификации путем подтверждения через смс-сообщения. Пользователь будет идентифицироваться по номеру телефона.
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