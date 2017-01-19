Казахстанских блогеров не будут регистрировать

Абаев также отметил, что «деанонимизация» комментаторов могла быть направлена на борьбу с троллингом, вбросами непроверенной информации и провокациями.

Обязательную регистрацию популярных пользователей сети, а точнее блогеров исключат из нормы обсуждаемого законопроекта по вопросам информации и коммуникаций. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, передает передает Zakon.kz





На всех этапах обсуждения участники прений уделили особое внимание норме о так называемой «деанонимизации» комментаторов. Хочу отметить, что она была направлена на борьбу с троллингом, вбросами непроверенной информации, провокациями, пропагандой экстремизма и призывами к социальной розни. Также в рамках заседаний рабочей группы, экспертами и журналистами высказывались замечания касательно предложения о регистрации блогеров", - написал в Facebook Д.Абаев "Дорогие друзья, министерство на различных площадках проводит широкое общественное обсуждение законопроекта по вопросам информации и коммуникаций. В этот процесс вовлечены эксперты, журналисты и гражданский сектор.





По его словам в министерстве предполагали, что эта норма будет носить добровольный характер и даст возможность популярным пользователям сети получить весь объем прав, которыми обладают СМИ. "Так как министерство взяло курс на открытость и учитывает рекомендации общественности, сегодня было принято решение об исключении упомянутых норм из проекта Закона", - отметил министр информации и коммуникаций.





Напомним, что еще в 2016 году на заседании коллегии ведомства, посвященной итогам деятельности за девять месяцев текущего года сообщалось о том, что в Казахстане блогеры, зарегистрировавшись, как сетевое издание, могут обрести права , которыми пользуются средства массовой информации.



