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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 331,19, RUBKZT_TOD = 5,5715, USDKZT_0_001 = +8,0000 % годовых, USDKZT_0_002 = +7,0056 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

 

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 331,19 тенге за доллар США при объеме торгов 68 200 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5715 тенге за рубль при объеме торгов 152 600 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 331,08 тенге за доллар (+0,53 тенге), суммарный объем торгов - 109 000 тыс. USD (+1 950 тыс. USD).

 

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +8,0000 % годовых при объеме торгов 20 600 тыс. USD;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +7,0056 % годовых при объеме торгов 735 500 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 25 банков.

19 января 2017, 15:48
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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