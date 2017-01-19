Специальные автобусы будут доставлять зрителей до объектов Универсиады

В связи с проведением мероприятий Универсиады движение личного автотранспорта в Алматы на некоторых участках будет ограничено.

Движение общественного транспорта будет осуществляться в штатном режиме. В воскресенье, 29 января, запланировано проведение Эстафеты Огня по следующему маршруту:

КАЗНУ им. Аль-Фараби - ул.Тимирязева - ул.Манаса - пр.Абая - пр.Сейфуллина - ул.Гоголя - пр.Сейфуллина - ул.Толе Би - пр.Достык -пр.Абая - ул.Байтурсынова - ул.Сатпаева - пр.Достык – Площадь Республики.

Движение по маршруту будет ограничено с 10.00 до 14.00 часов.





В связи с тем, что Эстафета Огня охватывает большой квадрат улиц, корректировка автобусных маршрутов производиться не будет. Автобусные маршруты будут останавливаться по мере прохождения эстафеты по участкам. Таким образом, остановка каждого маршрута на указанных участках будет составлять в среднем 5-10 минут.









Церемонии открытия и закрытия

Особое внимание будет уделено доставке зрителей и гостей на стадион «Алматы Арена» в дни открытия и закрытия Универсиады (29 января и 8 февраля). Стоимость проезда на специальных маршрутах составит 100 тенге в один конец:

1. Центральный Стадион - «Алматы Арена»

2. Площадь Астана (КБТУ) - «Алматы Арена»













В дни соревнований

В дни соревнований доставка зрителей на спортивные объекты будет осуществляться с трех точек:





- Центральный Стадион;

- Автовокзал «Саяхат»;

- Железнодорожный вокзал Алматы-1.









Кроме этого, в целях доставки зрителей в места проведения соревнований, будут задействованы действующие маршруты, где работают 555 автобусов:

1. До Центрального Стадиона – 17 маршрутов, 282 автобусов;

2. До Комплекса лыжных трамплинов – 3 маршрута, 88 автобусов;

3. До «Алматы Арена» – 4 маршрута, 55 автобусов;

4. До «Халык Арена» – 5 маршрутов, 112 автобусов;

5. До ВСК «Медеу» – 2 маршрута, 18 автобусов;





При необходимости маршруты будут усилены.

Как отметили в Дирекции Универсиады, участников Игр (спортсменов, судей, технических делегатов и др.) будут обслуживать 519 единиц транспорта.

«Нами составлены основные и альтернативные маршруты, просчитан хронометраж движения, запланировано полицейское сопровождение. Основный принцип – эффективная логистика Универсиады без ущерба комфорту и повседневной жизни горожан» - отметили в Дирекции Универсиады.

Для гостей и жителей города, кто во время проведения Универсиады решит воспользоваться личным транспортом, следует помнить, что по требованию FISU и согласно принятой во всем мире практике, вокруг мест проведения зрелищных мероприятий действует 500-метровая зона безопасности. Поэтому автовладельцам будет удобнее воспользоваться парковками, в том числе у торгово-развлекательных комплексов, а оттуда добираться до спортивных объектов на общественном транспорте.



