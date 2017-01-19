В Тегеране при пожаре в доме пострадали не менее 20 человек
19 января 2017, 16:00
Высотное здание в Тегеране обрушилось в результате пожара, в здании находились пожарные и сотрудники служб спасения.
По меньшей мере 20 человек пострадали в результате пожара в одной из первых построенных в столице Ирана высоток, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.
Возгорание произошло в четверг утром.
"К сожалению, в результате пожара в здании "Пласко" число жертв возросло до 20 человек, вновь вспыхнуло пламя", — сообщил агентству представитель аварийно-спасательных служб Пир Хусейн Куливанд.
Фото: © Fotolia/ Yuri Bizgaimer
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840072-ed497f9de4a701db5e2bd0e423ff58cb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также