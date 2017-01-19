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В Тегеране при пожаре в доме пострадали не менее 20 человек

19 января 2017, 16:00

Высотное здание в Тегеране обрушилось в результате пожара, в здании находились пожарные и сотрудники служб спасения.


По меньшей мере 20 человек пострадали в результате пожара в одной из первых построенных в столице Ирана высоток, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

Возгорание произошло в четверг утром.

"К сожалению, в результате пожара в здании "Пласко" число жертв возросло до 20 человек, вновь вспыхнуло пламя", — сообщил агентству представитель аварийно-спасательных служб Пир Хусейн Куливанд.

Фото: © Fotolia/ Yuri Bizgaimer

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