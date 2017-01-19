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Мусоровоз чуть не оставил без газа жителей микрорайона в Алматы

19 января 2017, 16:06

Пострадавших нет.


В Алматы в мкр.Туркестан мусоровоз повредил газовую магистраль, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе пересечения пр.Рыскулова и Петрова. Водитель мусоровоза ехал по узкой улице и стал совершать поворот. Возможно, он не рассчитал габариты машины, совершил неправильный маневр и в итоге снес с опоры газовую трубу. К счастью, обошлось без прорыва.

На место прибыла аварийная машина газовой службы.





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