Мусоровоз чуть не оставил без газа жителей микрорайона в Алматы
19 января 2017, 16:06
Пострадавших нет.
В Алматы в мкр.Туркестан мусоровоз повредил газовую магистраль, передает корреспондент Zakon.kz.
Инцидент произошел в районе пересечения пр.Рыскулова и Петрова. Водитель мусоровоза ехал по узкой улице и стал совершать поворот. Возможно, он не рассчитал габариты машины, совершил неправильный маневр и в итоге снес с опоры газовую трубу. К счастью, обошлось без прорыва.
На место прибыла аварийная машина газовой службы.
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