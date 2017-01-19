KIA Stinger получил в Европе 200-сильный дизель

Компания KIA Motors раскрыла спецификации совершенного новой модели Stinger для рынка Европы. Большой пятидверный хетчбэк, который сам производитель называет седаном класса гран туризмо, будет доступен с тремя турбомоторами на выбор.





Если в Северной Америке KIA Stinger получит только бензиновые агрегаты – 2,0-литровую 255-сильную четверку (353 Нм) и 3,3-литровую 370-сильную шестерку (510 Нм), то европейцам дополнительно предложат 2,2-литровый дизель CRDI на 200 л.с. и 440 Нм. Этот двигатель позволит развить 100 км/ч за 8,5 секунды и разогнаться до максимальных 225 км/ч. Ожидается, что именно дизельная модификация станет самой популярной в Старом Свете.





Все три мотора работают в сочетании с восьмиступенчатым автоматом как у KIA Quoris. Привод может быть задним с механическим самоблоком или полным с системой контроля вектора тяги. Оснащение включает адаптивный круиз-контроль, систему изменения режимов работы управляющей электроники с пятью настройками, проекционный дисплей, три аудиосистемы на выбор, беспроводную зарядку для смартфонов и ряд умных помощников.





KIA Stinger нацелен на конкуренцию с BMW 4-Series Gran Coupe, Audi A5 Sportback, седанами Infiniti Q50 и Lexus IS. Его серийное производство начнется во второй половине этого года, европейские продажи стартуют в последнем квартале. Цены пока не объявлены.





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