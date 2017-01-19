Из погребенного под лавиной итальянского отеля достали первое тело погибшего
19 января 2017, 16:09
Снежная лавина сошла на гостиницу 18 января.
Спасатели извлекли тело первого погибшего из отеля «Риджопиано» в итальянской провинции Пескара, который накрыло снежной лавиной. Об этом в четверг, 19 января, сообщает lenta.ru со ссылкой на Rai News.
Операция продолжается, однако ее проведение сильно затруднено. Агентство ANSA также сообщает, что человек, сообщивший спасательным службам о сходе лавины, найден живым. 38-летний Джампаоло Парете (Giampaolo Parete) рассказал, что буквально за несколько минут до того, как отель накрыло снегом, он вышел к машине. Под завалами остаются его жена и двое детей.
Снежная лавина сошла на гостиницу 18 января. По предварительном данным, погибнуть могли до 30 человек. По информации Reuters, в их числе как постояльцы, так и работники гостиницы. В пресс-службе Росстуризма уже сообщили, что путешественники из России в разрушенном отеле не останавливались.
Лавина, накрывшая отель «Риджопиано», сошла в результате серии подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы утром 18 января.
Фото: Reuters
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840075-4c5e3e18d420b147bb429008bfb68130
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также