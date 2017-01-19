В небе над Астаной в православный праздник Крещения заметили крест





"Я больше скептик, но иногда...... Крест в небе (не след от самолета) в день крещения и во время крестного хода на Ишиме...", - написал пользователь ФБ Павел Силантьев.









Как пишут духовники в разных источниках, такие чудеса бывают. По их мнению, это можно назвать знамением для укрепления в людях веры.



























