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В небе над Астаной в православный праздник Крещения заметили крест

19 января 2017, 16:10

Чудеса: Кресты в небе.


Житель Астаны в праздник Крещения и во время крестного хода на р.Ишим увидел в небе необычный знак. Это был крест, причем автор фото, которое было размещено в группе "Астана - Что? Где? Когда?" в Facebook уверен, что это не след от самолета, передает Zakon.kz

"Я больше скептик, но иногда...... Крест в небе (не след от самолета) в день крещения и во время крестного хода на Ишиме...", - написал пользователь ФБ Павел Силантьев.



Как пишут духовники в разных источниках, такие чудеса бывают. По их мнению, это можно назвать знамением для укрепления в людях веры.

Напомним, что сегодня православные христиане отмечают Крещение.







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