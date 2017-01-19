Габидуллина рассказала подробности страшной аварии 46-летней давности

Первая в истории Казахстана обладательница золотой медали Паралимпийских игр Зульфия Габидуллина рассказала о страшной аварии, которая произошла с ней в 1971 году , передает корреспондент МИА « , передает корреспондент МИА « Казинформ ».

Своей историей Зульфия поделилась на семинар-тренинге в Астане. Спортсменка начала с того, что родилась в обычной семье. У родителей она — первый ребенок. Была очень любопытной и непослушной девочкой, которой все было интересно.





«Если две минуты дома спокойно — значит, по рассказам родителей, ребенок что-то творит. Если они две минуты отдыхали, то потом полчаса работали над тем, что я натворила. Себя я помню, что постоянно стояла в углу, а в углу я уже думала о том, что бы еще такое сделать. В садик ехать — это тоже была проблема. Я могла в автобусе вылезти из одной двери и войти в другую и крикнуть: „Мама, я здесь!“. Мне это нравилось», — вспомнила спортсменка.





Когда Зульфие было пять лет, она попала в ДТП. В тот день они с мамой приехали на автобусе в Химпоселок в садик, переходили дорогу на пешеходном переходе на зеленый свет, и в этот момент появился пьяный мотоциклист.





«Я не помню, как все произошло, все по рассказам родителей. Мама говорит, что была в шоковом состоянии и не знала, что делать. Братишку (грудного ребенка — прим. авт.) отдала кому-то. Я попала под мотоцикл с люлькой. Я была в пышном платьице с рюшами с бантиком, и попала в промежуток между самим мотоциклом и люлькой, а там колеса: платье попало в спицы, и получилось, что я попала в мясорубку. Мы врезались в дерево (...) Был полностью переломлен позвоночник: грудной, шейный, поясничный. После аварии руки, ноги были в гипсе, говорить не могла, речь была нарушена», — рассказала 50-летняя Зульфия Габидуллина.

Она считает, что именно с того момента в ее жизни появился спорт, это было ее проявлением любви и стремления к жизни.





«Не надо никогда никому говорить: „Вы мне обязаны“. Никто никому ничего не должен, и никто не виноват в том, что, например, случилось со мной. Почему другие должны страдать от того, что ты на коляске, выслушивать капризы и дополнять недостатки? Нет, нужно идти вперед, принять себя такой, какой есть, не обращать внимания на коляску, поставить цель и все получится. Надо любить жить, спорт, окружающих, не жалеть себя, и тогда мы придем к победе», — сказала спортсменка.





Также она посоветовала никогда не останавливаться, даже если случилось разочароваться в себе. Нужно учиться преодолевать такие моменты.





«В Лондоне мне не понравилось, как я выступила, я была 12-я. Я говорила, что не буду больше участвовать, я старая. Мне говорили, что это мои последние заплывы, последние соревнования. Но мой тренер Сатар Бейсембаев сказал: „Ты столько лет отдала спорту, чтобы вот так взять и бросить? Ты только начинаешь, у тебя все получится, я в тебя верю“. Мы пошли по магазинам (как обычно женщина быстро отходит), погуляли, успокоились, понакупили всего. И я подумала, что я еще покажу, на что я способна, и продолжу заниматься», — добавила З.Габидуллина.

В ее дальнейших планах, по-прежнему, значительное место занимает спорт. Она мечтает стать участницей пяти Паралимпиад.





Анеля Касымова