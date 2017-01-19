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Сообщивший о сходе лавины на отель в Италии рассказал, как он спасся

19 января 2017, 16:28

Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля.


Мужчина, первым сообщивший о сходе лавины на итальянский отель, рассказал, что спасся чудом, выйдя к автомобилю за вещами, пишет РИА Новости.

"Я спасся, потому что пошёл забрать кое-что из автомобиля" — заявил 38-летний Джампаоло Парете, которого цитирует агентство АНСА.

Он добавил, что его жена и дети остались в отеле, новостей о них пока нет.

"Когда пришла лавина, я оказался под снегом, но смог выбраться. Машину не задело, поэтому я ждал в ней приезда спасателей", — заявил Парете, ставшим первым сообщившим о стихийном бедствии.

ЧП произошло в среду вечером. Снежная лавина, спровоцированная, вероятно, сильными землетрясениями, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором могли находиться более 20 туристов и гостиничный персонал.

Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля. Первая группа спасателей прибыла к отелю на лыжах только примерно в 4.30 (6.30 мск).

В результате спасательной операции были извлечены из-под лавины два человека. Судьба остальных остается неизвестной. Спасатели отмечают, что связи с ними нет.

В итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в среду были зарегистрированы четыре сильных подземных толчка магнитудой 5,1-5,4. Погиб по меньшей мере один человек. Ликвидация последствий землетрясения и доставка помощи осложняется холодной погодой и обильными снегопадами.

Подземные толчки ощущались в исторической части Рима, которая расположена более чем в 100 километрах от эпицентра стихийного бедствия.

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