Страшная авария с участием бетономешалки произошла в Алматы

В Алматы минувшей ночью произошло жуткое ДТП с участием бетономешалки и "Жигулей", передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Авария случилась на ул.Бекмаханова, на пересечении с ул.Гете. На этом участке при заезде на мост сломался КамАЗ бетономешалка. Через какое-то время по неизвестной причине в грузовик на полном ходу въехала Жигули "семерка". Машина буквально втиснулась под бетономешалку, сильно деформировавшись.





В результате сильного столкновения серьезные травмы получили водитель легковушки и двое его пассажиров. Всех в критическом состоянии госпитализировали.





Во всех обстоятельствах данного ДТП разбираются дознаватели.











