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Страшная авария с участием бетономешалки произошла в Алматы

19 января 2017, 16:29

Троих человек госпитализировали в критическом состоянии.


В Алматы минувшей ночью произошло жуткое ДТП с участием бетономешалки и "Жигулей", передает корреспондент Zakon.kz.

Авария случилась на ул.Бекмаханова, на пересечении с ул.Гете. На этом участке при заезде на мост сломался КамАЗ бетономешалка. Через какое-то время по неизвестной причине в грузовик на полном ходу въехала Жигули "семерка". Машина буквально втиснулась под бетономешалку, сильно деформировавшись.

В результате сильного столкновения серьезные травмы получили водитель легковушки и двое его пассажиров. Всех в критическом состоянии госпитализировали.

Во всех обстоятельствах данного ДТП разбираются дознаватели.




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