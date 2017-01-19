Новая форма регулировщиков дорожного движения будет светиться в темноте
19 января 2017, 16:36
На фото - один из вариантов новой светоотражающей формы полицейских.
Фото возможного варианта новой светоотражающей формы казахстанских полицейских появилось в Сети, сообщает Zakon.kz
Как сообщает портал Kolesa.kz, новые элементы одежды, представленные сегодня личному составу УАП, — это лёгкая непромокаемая накидка лимонно-жёлтого цвета с белыми светоотражающими нашивками спереди, на спине и рукавах и белые перчатки, также со светоотражающими нашивками в виде круга на ладонях и полосками на тыльной стороне кисти. Пока точно не известно, переоденут ли стражей порядка именно в такую форму и когда это случится. Но если это произойдёт, в темноте они станут намного заметнее.
По информации МИА "Казинформ" в пресс-службе департамента внутренних дел Алматинской области сообщили, что данная форма для сотрудников дорожно-патрульной службы не утверждена. На сегодняшний день она в виде образца направлена на рассмотрение в Министерство внутренних дел.
Комментаторы уже назвали полицейского "Аватаром" повелителем четырех стихий, светофором, Железным человеком, Железным гаишником, героем из фильма "Я-легенда" и т.д.
Один из пользователей написал: "Чем столько денег потратить на эти жилеты, лучше бы разрешили использовать жезлы при регулировании", а другой вообще предложил сверху повесить гирлянды. Кроме того пользователи предложили "...такую одежду дать всем пешеходам, когда переходят дорогу, чтобы ночью видно было".
Напомним, что с 1 января 2017 года у казахстанских полицейских специальным приказом отобрали жезлы, обязав останавливать машины либо жестом руки с одновременной подачей свистка, либо с помощью СГУ во время патрулирования.
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