Новая форма регулировщиков дорожного движения будет светиться в темноте





По информации МИА "Казинформ" в пресс-службе департамента внутренних дел Алматинской области сообщили, что данная форма для сотрудников дорожно-патрульной службы не утверждена. На сегодняшний день она в виде образца направлена на рассмотрение в Министерство внутренних дел.





Комментаторы уже назвали полицейского "Аватаром" повелителем четырех стихий, светофором, Железным человеком, Железным гаишником, героем из фильма "Я-легенда" и т.д.





Один из пользователей написал: "Чем столько денег потратить на эти жилеты, лучше бы разрешили использовать жезлы при регулировании", а другой вообще предложил сверху повесить гирлянды. Кроме того пользователи предложили "...такую одежду дать всем пешеходам, когда переходят дорогу, чтобы ночью видно было".





Напомним, что с 1 января 2017 года у казахстанских полицейских специальным приказом отобрали жезлы , обязав останавливать машины либо жестом руки с одновременной подачей свистка, либо с помощью СГУ во время патрулирования.







