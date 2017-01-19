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Появилось видео из оказавшегося под лавиной итальянского отеля

19 января 2017, 16:40

Лавина, накрывшая отель Rigopiano, сошла в результате серии подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия.


Итальянское информационное агентство ANSA опубликовало видео с места спасательной операции в итальянском отеле, который оказался накрыт лавиной. На записи, которая сделана внутри гостиницы, видно, что помещения завалены снегом. Пострадавших или тел погибших на кадрах нет.


Ранее в четверг, 19 января, сообщалось, что спасатели извлекли тело первой жертвы.
Лавина, накрывшая отель Rigopiano, сошла в результате серии подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы утром 18 января. В гостинице могли находиться около 30 человек.

К отелю направлены машины скорой помощи и вертолеты. Операция осложняется снегопадом, высота снежного покрова уже достигла двух метров.

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