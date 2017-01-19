Появилось видео из оказавшегося под лавиной итальянского отеля

Итальянское информационное агентство ANSA опубликовало видео с места спасательной операции в итальянском отеле, который оказался накрыт лавиной. На записи, которая сделана внутри гостиницы, видно, что помещения завалены снегом. Пострадавших или тел погибших на кадрах нет.









Лавина , накрывшая отель Rigopiano, сошла в результате серии подземных толчков, произошедших в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Три землетрясения магнитудой от 5,3 до 5,5 были зафиксированы утром 18 января. В гостинице могли находиться около 30 человек.





К отелю направлены машины скорой помощи и вертолеты. Операция осложняется снегопадом, высота снежного покрова уже достигла двух метров.