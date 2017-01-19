Совет по защите прав предпринимателей и Совет по противодействию коррупции и теневой экономике НПП объединили

Председатель Правления Нацпалаты Аблай Мырзахметов подписал приказ о создании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП РК «Атамекен»

Совет является консультативно-совещательным органом Национальной палаты предпринимателей и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом НПП и внутренними документами Нацпалаты.

В своей работе Совет руководствуется принципами прозрачности и законности. В состав Совета могут входить представители парламента РК, госорганов, аккредитованные (союзы) и другие некоммерческие организации, руководящие работники Национальной палаты, ученые, адвокаты, эксперты, субъекты предпринимательства, представители СМИ.

В работе Совета вправе принимать участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана, Председатель Правления, а также члены Правления НПП РК «Атамекен».

Совет создан с целью оперативного и системного решения задач по вопросам представления, обеспечения и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства и противодействию коррупции в РК, а также их публичного освещения.

Основными задачами Совета являются защита прав предпринимателей и свободы предпринимательской деятельности, внесение в госорганы и организации предложений о привлечении к ответственности должностных лиц, ответственных за нарушение прав предпринимателей, подготовка и направление обращений в госорганы и в защиту членов НПП, ведение их официальной переписки, представление их прав и законных интересов.

Председателем Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции является советник Председателя Правления НПП Каирбек Сулейменов.

В состав Совета входят члены Правления НПП, депутаты Мажилиса Парламента РК, представители Нацпалаты, госорганов, ассоциаций, СМИ, общественные деятели, блогеры.