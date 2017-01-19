Китайский робот-журналист опубликовал дебютную статью

Как сообщает агентство China News, статья Сяо Наня из 300 иероглифов вышла в газете Southern Metropolis Daily. Свой материл робот-журналист посвятил буму поездок перед приближающимся китайским Новым годом – Чуньцзе.

Роботу понадобилась одна секунда, чтобы завершить материал. По словам профессора Пекинского университета Вань Сяоцзюня, который занимался разработкой медиа-робота, Сяо Нань способен писать как короткие, так и достаточно длинные тексты.





"По сравнению со штатными корреспондентами, Сяо обладает значительно большей способностью анализировать данные и быстрее писать тексты", — отмечает профессор.





Однако это не означает, что умные роботы в скором времени смогут полностью заменить журналистов. Машины все еще не способны проводить интервью в формате тет-а-тет и задавать дополнительные вопросы, объяснил Вань Сяоцзюнь. Кроме того, робот пока не может выбирать "новостной угол" интервью или диалога.