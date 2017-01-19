Китайский робот-журналист опубликовал дебютную статью
19 января 2017, 17:04
Роботу понадобилась одна секунда, чтобы завершить материал.
Пока эксперты медиаотрасли ведут дискуссии о будущем профессии журналиста, а десятки тысяч студентов по всему миру обучаются на профильных факультетах, разработанный в Китае робот-корреспондент по имени Сяо Нань опубликовал в местной газете свою дебютную статью, сообщает ria.ru.
Как сообщает агентство China News, статья Сяо Наня из 300 иероглифов вышла в газете Southern Metropolis Daily. Свой материл робот-журналист посвятил буму поездок перед приближающимся китайским Новым годом – Чуньцзе.
Роботу понадобилась одна секунда, чтобы завершить материал. По словам профессора Пекинского университета Вань Сяоцзюня, который занимался разработкой медиа-робота, Сяо Нань способен писать как короткие, так и достаточно длинные тексты.
"По сравнению со штатными корреспондентами, Сяо обладает значительно большей способностью анализировать данные и быстрее писать тексты", — отмечает профессор.
Однако это не означает, что умные роботы в скором времени смогут полностью заменить журналистов. Машины все еще не способны проводить интервью в формате тет-а-тет и задавать дополнительные вопросы, объяснил Вань Сяоцзюнь. Кроме того, робот пока не может выбирать "новостной угол" интервью или диалога.
Тем не менее профессор настроен оптимистично относительно будущего новых технологий.
"Роботы в скором времени будут способны выступать в качестве дополнения, оказывать помощь газетам и другим новостным изданиям, так же как и редакторам, и репортерам", — считает Ван Сяоцзюнь.
В настоящее время он работает совместно с Southern Metropolis Daily над созданием лаборатории по изучению и развитию медиа-роботов.
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