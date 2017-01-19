Актёр Борис Щербаков экстренно госпитализирован в Москве

Он был доставлен в клинику в тяжёлом состоянии.

В одну из лучших столичных клиник доставлен 67-летний известный актёр Борис Щербаков.





Как стало известно Лайфу , Борис Васильевич был доставлен в клинику в тяжёлом состоянии. После проведённого обследования у него диагностировано несколько серьёзных заболеваний.

Сейчас он находится в стационаре и ему назначен курс длительной терапии.





В свою очередь, сам Борис Щербаков подтвердил информацию о госпитализации.





— У меня всё хорошо, я в больнице. Меня скоро выпишут. Причин для беспокойства нет, — рассказал Лайфу Борис Васильевич.



