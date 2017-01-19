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Актёр Борис Щербаков экстренно госпитализирован в Москве

19 января 2017, 17:10

Он был доставлен в клинику в тяжёлом состоянии.


В одну из лучших столичных клиник доставлен 67-летний известный актёр Борис Щербаков.

Как стало известно Лайфу, Борис Васильевич был доставлен в клинику в тяжёлом состоянии. После проведённого обследования у него диагностировано несколько серьёзных заболеваний.
Сейчас он находится в стационаре и ему назначен курс длительной терапии.

В свою очередь, сам Борис Щербаков подтвердил информацию о госпитализации.

— У меня всё хорошо, я в больнице. Меня скоро выпишут. Причин для беспокойства нет, — рассказал Лайфу Борис Васильевич.

Борис Щербаков — советский и российский актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист России. Лауреат Государственной премии СССР. Известен по ролям в фильмах "Приказ номер один", "С любимыми не расставайтесь", "Кодекс чести" и др.

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