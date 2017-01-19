В ЮКО задержали матерого угонщика иномарок

Относительно долго он безнаказанно, как рыба в воде, орудовал в своей стихии. Охотился на машины, оставленные хозяевами на ночь во дворе жилых многоэтажек. Украденные авто исчезали бесследно.





Последней его кражей стал служебный автомобиль «Дэу Нексия», который наемный водитель оставил на ночь возле своего дома в шымкентском микрорайоне «Нурсат». Машину мастерски увели, а перепуганный водитель среди ночи помчался в полицию со слезным заявлением поймать вора.





Сыщики нашли зацепки, которые вывели на угонщика. Им оказался внешне положительный 50-летний отец семейства, проживающий в приграничном с Шымкентом Сайрамском районе. К нему пожаловали сыщики. И увидели во дворе значащуюся в угоне «Дэу Нексию». Ее вор еще не успел разобрать на запчасти и распродать.





Наемный водитель, когда ему объявили об обнаруженном автомобиле, был на седьмом небе от счастья. Ведь ему теперь не надо оплачивать ее стоимость владельцу.





В ходе следствия, как сообщила пресс-служба ДВД ЮКО, установлена причастность подозреваемого к краже еще десяти легковых автомобилей. Суд санкционировал его арест.





Дана Акжолова