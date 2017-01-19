Иранская спортсменка угодила в тюрьму за селфи из спортзала
19 января 2017, 17:23
Фотографии, на которых женщина показывает обнаженные мышцы, посчитали нарушением правил государства.
Иранскую женщину-бодибилдера арестовали после того, как она опубликовала селфи из спортивного зала, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
Фотографии, на которых женщина показывает обнаженные мышцы, посчитали нарушением правил государства. Как отмечает издание, спортсменка находится в тюрьме, поскольку не смогла выплатить залог.
В Иране "голой" может считаться женщина с непокрытой головой. Кроме того, в общественных местах запрещается показывать части тела, например ноги или руки.
Имя женщины не называется, но местные СМИ предполагают, что это Ширин Нобахари — одна из двух иранских бодибилдерш, участвовавших в международных соревнованиях, добавляет Daily Mail.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com