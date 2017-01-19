Какие улицы будут перекрыты во время эстафеты огня в Алматы

Корректировка автобусных маршрутов производиться не будет.

В связи с проведением мероприятий Универсиады движение личного автотранспорта в Алматы на некоторых участках будет ограничено. Движение общественного транспорта будет осуществляться в штатном режиме , передает , передает Zakon.kz





В воскресенье, 29 января, запланировано проведение Эстафеты Огня по следующему маршруту:

КАЗНУ им. Аль-Фараби - ул.Тимирязева - ул.Манаса - пр.Абая - пр.Сейфуллина - ул.Гоголя - пр.Сейфуллина - ул.Толе Би - пр.Достык -пр.Абая - ул.Байтурсынова - ул.Сатпаева - пр.Достык – Площадь Республики.





Движение по маршруту будет ограничено с 10.00 до 14.00 часов.





В связи с тем, что Эстафета Огня охватывает большой квадрат улиц, корректировка автобусных маршрутов производиться не будет. Автобусные маршруты будут останавливаться по мере прохождения эстафеты по участкам. Таким образом, остановка каждого маршрута на указанных участках будет составлять в среднем 5-10 минут.







