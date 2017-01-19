Volvo создал новый бренд для разработки автопилота

Протокол о намерении сотрудничать стороны подписали еще прошлой осенью, а теперь заключили окончательное соглашение.

Volvo Cars и производитель автомобильных систем безопасности Autoliv создали совместное предприятие под названием Zenuity. СП займется разработкой программного обеспечения для беспилотных машин и систем помощи водителю.





Протокол о намерении сотрудничать стороны подписали еще прошлой осенью, а теперь заключили окончательное соглашение. По договору Autoliv инвестирует в Zenuity около 1,1 миллиарда шведских крон (примерно 123 миллиона долларов) – деньгами и другими активами, а вклад Volvo ограничится интеллектуальной собственностью и человеческими ресурсами. При этом партнеры будут владеть новым предприятием в равных долях.





Штаб-квартира Zenuity расположится в шведском Гётеборге, часть работ будет осуществляться в Мюнхене и Детройте. На первых порах в штат СП войдут примерно 200 сотрудников обеих компаний, затем их число увеличиться до 600 человек. У Zenuity будет собственный совет директоров, который возглавит Деннис Нобелиус, всю бизнес-деятельность новая фирма станет вести самостоятельно. «Вольво» будет использовать продукты СП для собственных целей, а Autoliv превратится в их эксклюзивного поставщика и дистрибьютора на мировом рынке.





Zenuity приступит к активной работе в первой половине этого года. Компания обещает представить собственные системы помощи водителю в 2019 году. Новые технологии автономного управления станут доступны покупателям двумя годами позднее.





Чуть ранее Volvo объявила о создании еще одного нового подразделения, которое будет предоставлять услуги совместного использования автомобилей. Основой для этой структуры станет принадлежащая шведскому автобренду каршеринговая фирма Sunfleet.



