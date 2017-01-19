Обращение в суд с иском о расторжении брака

Рассмотрение в судах дел о расторжении брака производится по исковому заявлению одного или обоих супругов.

В исковом заявлении необходимо указать когда и где зарегистрирован брак, имеются ли общие дети, их возраст, достигнуто ли супругами соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих средств либо о разделе общего имущества супругов, мотивы расторжения брака (супружества) при отсутствии взаимного согласия на его расторжение, предъявляются ли другие требования, которые могут быть рассмотрены одновременно с иском о расторжении брака. К заявлению прилагаются подлинник свидетельства о заключении брака, копии свидетельств о рождении детей, в том числе заверенные судьей при приеме искового заявления, документы о заработке и иных источниках доходов супругов, другие необходимые документы.

Удовлетворение иска мужа о расторжении брака (супружества) невозможно без согласия жены как во время ее беременности так и в течение первого года жизни ребенка. Однако указанное ограничение не относится к случаям, когда ребенок родился мертвым или не дожил до года.

Расторжение брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, производится в территориальных органах юстиции, осуществляющий государственную регистрацию актов гражданского состояния при отсутствии имущественных и иных претензий друг к другу. Заявитель должен представить справку, подтверждающей обращение с заявлением о расторжении брака (супружества) в регистрирующий орган и уклонение второго супруга от явки.

Расторжение брака с лицами, признанными безвестно отсутствующими, независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей, производится по заявлению одного из супругов в регистрирующих органах.

Иск о расторжении брака с лицом, место жительства которого неизвестно, либо не имеющего места жительства в Республике Казахстан, может быть предъявлен и рассмотрен по существу по месту нахождения его имущества или по последнему известному месту его жительства.

В случае, когда с истцом находятся несовершеннолетние дети или когда по состоянию здоровья выезд к месту жительства ответчика представляется для него затруднительным, иск может быть предъявлен по месту жительства истца

Если отсутствует согласие одного из супругов на расторжение брака то суд принимает меры к примирению супругов и назначает им срок для примирения в пределах шести месяцев.

Суд выясняет взаимоотношения сторон, мотивы, по которым ставится вопрос о расторжении брака, подлинные причины разлада между супругами. При наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, при отсутствии имущественных и иных претензий супругов друг к другу, а также, если один из супругов подает заявление на расторжение брака, а второй, несмотря на отсутствие у него возражений, своими действиями либо бездействием уклоняется от расторжения брака, суд расторгает брак, не выясняя мотивы развода.

Если после истечения назначенного судом срока примирение супругов не состоялось и хотя бы один из них настаивает на прекращении брака, суд расторгает брак (супружество).

Не могут считаться достаточными основаниями для расторжения брака (супружества) временные разлады в семье и конфликты между супругами, вызванные случайными причинами, а также не подтвержденное серьезными доводами нежелание одного или обоих супругов продолжать брак (супружество).

В ходе рассмотрения дела суд выясняет достигли ли супруги соглашения о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети после расторжения брака (супружества), о порядке выплаты средств на содержание детей и о размерах этих средств.

В случае, если соглашение между супругами по вышеуказанным вопросам отсутствует, а также в случае, если представленное суду соглашение нарушает интересы детей, суд определяет с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после расторжения брака (супружества), с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на содержание детей.

В состав имущества, подлежащего разделу, включается общее имущество супругов, имеющееся у них в наличии на время рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц.

В то же время не является общим совместным и не подлежит разделу имущество, приобретенное хотя и во время брака (супружества), но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак (супружество), полученное в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, а также вещи индивидуального пользования, приобретенные за счет общих средств супругов, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши.

Решение о расторжении брака (супружества) равно как и решение об отказе в разводе суды выносят руководствуясь доказательствами о невозможности сохранения семьи либо о возможности сохранения семьи.

Судья

Алматинского районного суда С. Асанова