Представительства в суде - с высшим юридическим образованием

Постоянное обновление норм действующего законодательства, является необходимым условием развития правого государства.

В настоящее время в стране продолжается реализация Концепции правовой политики и других программных документов государства, направленных на совершенствование деятельности правоохранительных органов и судов. Общество приходит к пониманию того, что дальнейшее реформирование судебной системы не может быть эффективным без модернизации адвокатуры и органов прокуратуры. При этом любые предложения по совершенствованию деятельности судебной системы должны обеспечивать независимость судебной власти. Все органы и организации и общество должны уважать, охранять и защищать эту независимость, потому что на вершине обеспечения законности находится суд. Вот почему независимость судебной власти, является главным условием для функционирования судебной системы, способной защитить гарантированные Конституцией права и свободы человека.

Юридическому сообществу предстоит оказать максимальное содействие Правительству Казахстана в завершении начатой в стране полномасштабной административной реформы, венцом которой должно стать создание подлинной административной юстиции, способной разрешать споры о праве, возникающие из публично-правовых отношений между государством, гражданином и организацией. Мы видим усилия Главы государства по созданию современного Казахстана, отвечающего основополагающим мировым стандартам во всех сферах деятельности, и мы с Вами должны всемерно способствовать этому своими поступками и практической деятельностью.

В связи с новыми требованиями общества введены новеллы в Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан, которые неоспоримо должны способствовать дальнейшему развитию сильного правового государства. При этом хотелось бы отдельно остановиться на вопросе представительстве в судах.

Согласно принятому закону о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу совершенствования судебной системы представлять интересы прав граждан в судах должны лица, имеющие высшее юридическое образование.

Введение данной нормы, несомненно будет способствовать развитию правового сознания граждан, высокому уровню отправления правосудия.

Конституцией Республики Казахстан гражданам гарантирована защита прав и свобод человека всеми способами, не запрещенными законом, и приведенная норма требует знаний механизмов защиты и свобод человека. Квалифицированная юридическая помощь, имеющая конституционную основу, так как в Конституции РК указывается, что каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. При этом квалифицированная юридическая помощь, осуществляемая специальным субъектом, подтвердившим свои знания и умения в этой области, понимающим смысл закона, его сущности и понятия, его оснований и места в жизни общества, его ценности и значимости, его роли в жизни человека, общества и государства.

Ранее, в связи с тем, что законодатель не предъявляет каких-либо квалифицированных требованиям к иным субъектам в сфере оказания правовой помощи, на рынке правовых услуг, выступали не только, адвокаты, оказывающие квалифицированную юридическую помощь и представители - юристы, но и субъекты, не имеющие соответствующего подтверждения своих знаний в области юриспруденции, что порождало немалые трудности при проведении судебного разбирательства.

И поэтому на практике суды часто сталкиваются с проблемой, что представители в судах, не имея ни малейших навыков участия в судебных заседаниях, пользуясь своими полномочиями по ведению дела в суде, неправильно выстраивают линию защиты прав своего доверителя. Тогда как при неправильной формулировке исковых заявлений, жалоб, суду необходимо отказывать в удовлетворении заявленных требований. При этом суд не имеет право разъяснять сторонам о правильности поданных исков до вынесения судом окончательного решения по делу.

В ходе рассмотрения дела зачастую представители в судах, которым граждане доверяют защиту своих интересов, создавая видимость активной защиты прав своих доверителей, ведут себя некорректно. И когда суд выносит решение, не совпадающей с позицией стороны, убеждают своих доверителей, что суд вынес неправильное решение, убеждают стороны в предвзятости судьи при вынесении решения.

С введением в действующее законодательство норм об обязательном участии представителей с высшим юридическим образованием, несомненно, улучшился уровень культуры и поведения на судебных процессах, когда судебный процесс будет направлен именно на установление истины по делу.

Судья Алматинского

районного суда г.Астана Бияхметова Б.Д.