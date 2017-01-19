Названо самое опасное для людей животное Австралии

Австралия, как известно, просто кишит опасными тварями: ядовитыми змеями, пауками и насекомыми, в водоемах плещутся крокодилы, а у берегов континента плавают опасные акулы. Профессор Мельбурнского университета доктор Ронел Велтон решила выяснить, какое животное страны является самым опасным для человека.

Она выяснила, что за это время от укусов змей погибли 27 человек, столько же скончались в результате нападения пчел и ос. После укусов пауков были госпитализированы около 11 000 человек, однако ни одного смертельного случая зафиксировано не было с 1999 года. Между тем 74 австралийца за 13 лет умерли в результате атаки лошадей, заявила Велтон.

Она также привела данные, согласно которым за 13 лет жертвами акул стали 26 человек и еще 19 австралийцев погибли после нападений крокодилов.

«Для меня стало сюрпризом, насколько с национальной точки зрения оказались малы эти цифры. Мы получаем много обмана из СМИ, которые уверяют нас в опасности животных, однако стоит отметить, что за тот же период около 5000 человек просто утонули», — заявила Велтон.