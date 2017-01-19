Названо самое опасное для людей животное Австралии
19 января 2017, 17:34
Результаты удивят многих.
Австралия, как известно, просто кишит опасными тварями: ядовитыми змеями, пауками и насекомыми, в водоемах плещутся крокодилы, а у берегов континента плавают опасные акулы. Профессор Мельбурнского университета доктор Ронел Велтон решила выяснить, какое животное страны является самым опасным для человека. И результаты удивят многих. Профессор проанализировала данные госпитализаций Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения в период с 2000 по 2013 год, сообщает ABC News.
Она выяснила, что за это время от укусов змей погибли 27 человек, столько же скончались в результате нападения пчел и ос. После укусов пауков были госпитализированы около 11 000 человек, однако ни одного смертельного случая зафиксировано не было с 1999 года. Между тем 74 австралийца за 13 лет умерли в результате атаки лошадей, заявила Велтон.
Она также привела данные, согласно которым за 13 лет жертвами акул стали 26 человек и еще 19 австралийцев погибли после нападений крокодилов.
«Для меня стало сюрпризом, насколько с национальной точки зрения оказались малы эти цифры. Мы получаем много обмана из СМИ, которые уверяют нас в опасности животных, однако стоит отметить, что за тот же период около 5000 человек просто утонули», — заявила Велтон.
Фото: ©University of Melbourne
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