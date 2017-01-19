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Новости за сегодня

 Гендерная политика современного

Казахстанского общества

 

 

 Айнур Арапова

Судья

специализированного межрайонного

экономического суда

Карагандинской области

 

Роль гендерного равенства в современном казахстанском обществе растет и формируется с учетом влияния традиций прошлого, таких как полиэтнические гендерные традиции досоветских обществ, особенности гендерных традиций советского периода, влияние запада и востока, рост религиозности, социальная поляризация, возросшее влияние международных организаций с непременной поддержкой идей гендерного равенства и т.д.

В этих противоречивых условиях формируется новая евразийская модель «гендерного равенства» казахстанского общества.

К задачам гендерной политики в Казахстане относятся: достижение сбалансированного участия женщин и мужчин во властных структурах; обеспечение равных возможностей для экономической независимости, развития своего бизнеса и продвижения по службе; создание условий для равного осуществления прав и обязанностей в семье; свобода от насилия по признаку пола.

Так, в основном законе Республики Казахстан в пункте 2 статьи 14 Конституции закреплено: «Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам».

29 июля 1998 года Республика Казахстан присоединилась к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (далее Конвенция).

Конвенция впервые поставила вопрос о правах женщин, как неотъемлемой части прав человека.

 С тех пор в юридической практике применяется понятие «дискриминация», определенное в статье 1 Конвенции, которая гласит: Дискриминация в отношении женщин означает любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит на нет признание... прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой области.

Конвенция обязывает все государства, которые в ней участвуют: включить принцип равноправия мужчин и женщин в Конституции и другие законодательные акты и добиваться его практической реализации; в случае необходимости использовать специальные санкции, запрещающие дискриминацию в отношении женщин; принимать меры, чтобы изменить действующие законы, обычаи, практику, которые представляются дискриминационными в отношении женщин; обеспечить равное для мужчин и женщин право пользования всеми экономическими, социальными, культурными, гражданскими и политическими правами.

Концептуальной базой гендерной политики в Казахстане является Концепция государственной политики улучшения положения женщин.

Одним из важнейших принципов социальной политики в соответствии с Посланием Лидера нации Н.Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства является защита материнства. Исторически у нашего народа сложилось уважительное отношение к женщине.

Придерживаясь наставлений Президента страны об активном вовлечении женщин в государственное и общественное управление, особенно на местном уровне в регионах, в Казахстане сформировалась собственная модель гендерной политики, основанная на учете национальных особенностей и международного опыта.

 

 

19 января 2017, 17:38
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