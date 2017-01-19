До окрестностей Парижа добрались волки

Жители южного пригорода Парижа частенько просыпаются ночью от воя волков. Не совсем приятные пробуждения обеспечили французам организации по защите животных, благодаря которым популяция хищников серьезно разрослась , сообщает , сообщает "Моя планета"

Городские лисы были обычным явлением во французской столице, как и во многих европейских городах. Но в последние годы они сталкиваются с более беспощадными сородичами из семейства псовых — волками.





Многие столетия волки жили во французских Альпах и Центральном массиве, но к 1930-м их популяция оказалась на грани исчезновения из-за охотников, передает The Daily Mail. Однако благодаря деятельности специальных организаций хищники размножились и распространились по всей Франции. Теперь они подбираются к Парижу.





В прошлом году одинокого волка заметили в 320 км от столицы Франции. Эксперты заметили, что животное, должно быть, преодолевало по 400 км в день, не обращая внимание на автомагистрали и железные дороги. Недавно волчьи «песни» начали слышать жители пригорода Парижа.





Один из экспертов, Мануэль Атман, отметил, что этот вид волков предпочитает поедать четвероногих: в прошлом месяце в лесу Рамбуйе под Парижем нашли туши двух оленей, чьи внутренности были начисто выедены — признак пировавших волков. Судя по следам, оставленным хищниками, в них никто не стрелял и не причинял им вреда. Так что они до сих пор бродят где-то в лесу.





Атман утешает парижан: люди не интересуют волков в качестве пищи.







