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Новости за сегодня

ЕЭК завершила работу над проектом Соглашения по добровольному согласованию специфических субсидий

 

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил проект соглашения о порядке добровольного согласования государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с ЕЭК специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения Комиссией разбирательств, связанных с их предоставлением. Документ направлен в страны Союза для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.

Положения проекта соглашения предусматривают право союзных государств на добровольное согласование с ЕЭК специфических субсидий. Также страны могут обращаться в Комиссию для проведения разбирательств по вопросам предоставления промышленных субсидий при наличии свидетельств об ущербе отрасли национальной экономики.

Следуя документу, ЕЭК будет принимать решение о согласовании предоставления специфической субсидии на основе анализа на ее соответствие критериям допустимости или недопустимости.

«Таким образом, обратившееся в ЕЭК государство будет застраховано от риска последующего введения компенсирующей меры со стороны любого из государств ЕАЭС», - отмечает член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.

Кроме этого, страны Союза также смогут обращаться в ЕЭК о проведении разбирательства в отношении промышленных субсидий.

«Разбирательства Комиссии - это механизм, альтернативный расследованиям на национальном уровне, поскольку государства по-прежнему сохраняют право их инициировать в соответствии с Договором о ЕАЭС. В этом случае Комиссия выступает третьей незаинтересованной стороной, что обеспечит объективный анализ всех аспектов предоставления специфической субсидии», - подчеркивает министр.

Решение Комиссии по итогам разбирательства будет обязательным для исполнения всеми государствами ЕАЭС.

Все предусмотренные Соглашением процедуры являются прозрачными и обеспечивают возможность проведения консультаций между государствами Евразийского союза.

Работа государств и Комиссии в соответствии с Соглашением будет способствовать развитию взаимной торговли между союзными партнерами, добросовестной конкуренции на Общем рынке ЕАЭС, а также стимулировать повышение инновационной активности и создания высокотехнологических производств в промышленных комплексах наших стран.

 

19 января 2017, 17:52
Источник, интернет-ресурс: Евразийская экономическая комиссия

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