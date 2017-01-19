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Осужденной в Китае за наркотики казахстанской девушке вынесут приговор в феврале

19 января 2017, 18:01

Акжаркын Турлыбай узнает о решении 27-28 февраля.


Приговор осужденной в Китае казахстанке Акжаркын Турлыбай ожидается 27-28 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на адвоката девушки Сункара Нурмагамбетова.

«Прежде была определена дата заседания (оглашения) на 27-28.02.2017 г. Мы продолжаем придерживаться указанной даты», - сообщил Нурмагамбетов.

Напомним, гражданка Казахстана Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу за контрабанду 4,5 килограммов наркотиков (амфетамин). Она направлялась в Малайзию, чтобы подработать курьером модной одежды. Девушка уверена, что наркотики ей подбросили. За совершение этого преступления китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению. Позднее Центральноазиатский региональный информационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) заявил, что девушка стала жертвой нигерийской наркомафии. 7 апреля 2016 года суд апелляционной инстанции постановил отменить пожизненный приговор Акжаркын Турлыбай и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.


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