Применение международных норм в законодательстве РК

На сегодняшний день, многими цивилизованными государствами особо актуализирована проблема развития международного права. Необходимость развития именно в этом направлении, прежде всего, продиктована стремлением мирового сообщества к укреплению и развитию современных международных ценностей таких как, например, уважение прав человека и гражданина, повышения их благосостояния, уровня экономического развития, охраны окружающей среды, а также стремлением к противодействию различным и всё более актуальным угрозам современности.

В нынешнее время, немаловажным в этом направлении является сотрудничество государств на международной арене, путем заключения различных международных соглашений, регулирующих широкий спектр правоотношений. И эффективность таких соглашений достигается путем применения международных норм в национальном законодательстве. В частности, Республикой Казахстан уделяется немало внимания к уважению и приверженности к международному праву, его принципам. Так, статья 8 Конституции РК гласит, что наше государство уважает принципы и нормы международного права, проводит политику сотрудничества и добрососедских отношений между государствами, их равенства и невмешательства во внутренние дела друг друга, мирного разрешения международных споров, отказывается от применения первой вооруженной силы. Казахстан является членом таких международных организаций как Организация Объединенных Наций, Шанхайская Организация Сотрудничества, Организация Исламской Конференции, Содружество Независимых Государств и т.д.

Как уже выше было упомянуто, международные договора регулируют широкий спектр правоотношений. Стоит отметить, что Казахстан является участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам принятым 22 января, в 1993 году в Минске и участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам принятым 7 октября, в 2002 году в Кишиневе. Именно эти конвенции особо актуальны для постсоветского пространства, что подтверждается всеобщей практикой применения их норм. Они включают в себя множество процессуальных норм, регулирующих порядок взаимоотношения государств при решении ими проблем затронутых двумя конвенциями. Ими определен регламент предоставления, оказания правовой помощи, их объем и порядок. Включены нормы определяющие, что немаловажно, компетенцию и в дальнейшем подсудность государства по отношению к возникшему спору. Так, статьей 21, Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам предусмотрена «договорная подсудность». В частности, п.1 данной статьи гласит, что суды Договаривающихся Сторон могут рассматривать дела и в других случаях, если имеется письменное соглашение сторон о передаче спора иным судам. То есть, по просьбе одной из сторон возможна передача подсудности другой стороне спора. Важным является и то, что конвенциями установлен порядок признания и принудительного исполнения решений судов государств участников соглашения. Ведь, согласно п.1., ст. 54., Ходатайства о признании и разрешении принудительного исполнения решений, предусмотренных в статье 51, рассматриваются судами Договаривающейся Стороны, на территории которой должно быть осуществлено принудительное исполнение.

Помимо всего прочего, Конвенциями предусмотрена правовая помощь по уголовным делам, что облегчает государствам решать проблемы связанные с уголовным судопроизводством. Так, данными международными соглашениями урегулированы вопросы выдачи и взятия под стражу лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, что подверждается п1. ст. 56, Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, которая гласит, что Договаривающиеся Стороны обязуются в соответствии с условиями, предусмотренными настоящей Конвенцией, по требованию выдавать друг другу лиц, находящихся на их территории, для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение. И в случае согласия одной из сторон в выдаче лица, проблема транзита и передачи данного лица также решаема нормами данной конвенции.

Стоит отметить, что такие соглашения играют немаловажную роль в развитии межгосударственных отношений в их стремлении вершить правосудие. Особо важным является и развитие самих норм таких конвенций, а также заключение новых соглашений, отвечающим реалиям и угрозам современности. И в дальнейшем, имплементация, применение международных норм в национальном законодательстве, безусловно даст толчок развитию правовому, независимому и современному Казахстану.

Судья Есильского

районного суда Рамазанова Ж.Б.