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Шымкентца осудили за статьи на Facebook

19 января 2017, 18:51

Мужчина осужден за возбуждение родовой розни в соцсети.


Приговором Аль-Фарабийского районного суда Шымкента гражданин И.С. признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст.174 Уголовного кодекса Республики Казахстан и по этой статье ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, пишет «Отырар ТВ».

По материалам дела установлено, что подсудимый И.С., зайдя на личную страницу своей знакомой А.А. в социальной сети «Facebook», прочитал статью про девушек из рода «Конырат». Данная статья ему не понравилась, и он написал к ней отрицательный комментарий про казахов из рода «Дулат».

Приговор суда не вступил в законную силу.


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