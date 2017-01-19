СЭС: Для отмены даже абсурдных СанПиНов необходимо научное обоснование

В Генеральной прокуратуре состоялось заседание Совета по защите прав потребителей и противодействию коррупции НПП «Атамекен». В ходе мероприятия выяснилось: Национальная палата предпринимателей предлагает отметить 11 543 требований санитарно-эпидемиологического надзора, назвав часть из них абсурдными и устаревшими. СЭС, в свою очередь, просит научного обоснования для их исключения, передает корреспондент Zakon.kz.

«Государственными органами к предпринимателям предъявляется более 28 тыс. требований, - сказал в ходе своего выступления директор департамента общественного мониторинга т работы с административными барьерами НПП «Атамекен» Ербол Устемиров. - Предприниматель не то что исполнять, просто заполнить и знать не представляется возможным. Такое количество требований создает благоприятные условия для коррупции».

Всего, по его словам, было проанализировано более 40 санитарных правил, состоящих из 11 543 требований. Исключить из них, по мнению представителя бизнеса, можно порядка 80% (9172).

Помимо этого, спикер отметил, что в санитарных правилах имеют место устаревшие, а порой «абсурдные требования». В пример он привел запрет на изготовление макарон по-флотски и установление максимальной толщины омлета в 3 см.

«Возникает вопрос, насколько обоснованны и современны данные требования. Недовольство предпринимателей также вызывают чересчур конкретизированные требования к тем ли иным объектам. Например, требование к общественному питанию – хранение продуктов на стеллажах в 50 см от стены с разрывом между штабелями 75 см. Для дошкольного образования расстояние первого ряда столов от несущей стены – 1 м, высота подвеса доски – 7 см, - сказал он и добавил. - Министерство образования рекомендует исключить более 120 требований для дошкольных учреждений».

Для разрешения ситуации НПП совместно с Генеральной прокуратурой, МНЭ РК и привлечением экспертов выработали подходы к оптимизации проверочных листов при осуществлении государственного контроля и надзора.

«Во-первых, в требования должны включаться требования организующие безопасность конечного продукта производства. Проверяются они посредством проведения лабораторного анализа, измерения и замеров. Во-вторых, включаются только те требования, которые можно фактически проверить – документация, визуальный осмотр на наличие оборудования, средств, маркировки и других показателей. В-третьих, в проверочные листы не должны включаться требования, которые характеризуют внутренние технологические процессы, т.к. контроль в них осуществляется самим субъектом посредством организации производственного технологического контроля» - разъяснил «новый» подход Устемиров.

Однако проблема с исключением «уперлась» в Комитет санитарно-эпидемиологического надзора. Они требуют обоснования для изменений проверочных листов.

«На наши рекомендации Комитет санитарно-эпидемиологического надзора приводит довод о необходимости научного обоснования исключения либо пересмотра того или иного требования, - рассказал представитель бизнеса. – Для кардинального решения проблемы обоснованности и необходимости тех или иных требований просим совет рекомендовать правительству выделить соответствующие средства для проведения научной ревизии для пересмотра или отмены излишних устаревших или дублирующийся требований».

Татьяна Ковалева, Астана