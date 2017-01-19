Генпрокуратура РК: К бизнесу предъявляют массу ненужных и устаревших требований

В Генеральной прокуратуре РК состоялся Совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», передает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил начальник департамента Генпрокуратуры РК Марат Сексембаев на заседании Совета, в Казахстане полгода реализуется Дорожная карта по защите бизнеса, одна из задач которой - снижение давления на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов. В рамках программы был сделан анализ, в ходе которого выявлен ряд системных проблем при применении Санитарных норм и правил органами защиты прав потребителей.

«Так, из 100 тысяч зарегистрированных в 2016 году актов проверок бизнеса 38% приходится именно на эти органы (Комитета по защите прав потребителей (КЗПП) Министерства национальной экономики РК). Мы не говорим, что это плохо. Все мы прекрасно знаем, что уровень санитарной культуры у нас еще низкий. Возьмем хоть тот же случай с крысой на витрине закусочной в Алматы. Аналогичный случай был и в столице. И надо однозначно признать, что профилактика нам нужна. Другой вопрос, как она осуществляется, проявляет ли проверяющий принципиальность и не предъявляется ли бизнесу лишнее. Определенные системные проблемы мы здесь увидели», - сказал он.

По данным М. Сексембаева, сегодня в РК существует 45 СанПиНов, где прописаны более 11 тысяч требований к предпринимателям.

«Проверочный лист в сфере санэпиднадзора состоит из 83 требований. Из них 32 относится к объектам торговли, 22 - к пищевой промышленности, 46 - к общественному питанию. Получается, что к конкретным объектам должны предъявляться свои определенные требования, однако порой это не так. От проверяющего требуют исполнения незаконных и не относящихся к ним требований», - указал глава департамента».

«Эти требования к разным отраслям они объединены в одном проверочном листе. Соответственно, проверяющий, когда заходит проверять, он показывает это требование, будь это, допустим, пищевая промышленность, в этом же листе. Одновременно содержатся требования к объектам торговли либо к общественному питанию. Причиной этому недобросовестность проверяющего. Это может послужить как условие для коррупции. То есть по воле случая бизнес страдает», - добавил спикер.

В то же время, по его словам, проверочный лист содержит массу ненужных, устаревших требований.

«Кроме того, проверочный лист содержит массу ненужных, устаревших требований. Некоторые абсурдны и не поддаются никакой логике. Например, санитарные правила для общепита требуют, чтобы ржаной и пшеничный хлеб хранился раздельно на стеллажах с расстоянием нижней полки от пола не менее 35 см, или другое - запрет завозить ночью продукты в магазинах в жилых зданиях. Уверен, что потребителю все равно, хранится ли хлеб на высоте 35 сантиметров либо 30», - привел пример М. Сексембаев.

Как он подчеркнул, если целью этого требования является исключить соприкосновение черного и белого хлеба, то этого можно достичь и массой других способов.

«Например, поместив в целлофановые пакеты. Если вдруг кто-либо окажется сегодня в продуктовом магазине, я предлагаю посмотреть на стеллаж с хлебом, и наверняка там такое есть. Поэтому мы начали совместную работу с Атамекеном и МНЭ РК по сокращению таких требований и разделению их по однородности. Одновременно приступим к прочищению и самих санитарных правил», - заключил начальник департамента Генпрокуратуры РК.

По данным пресс-службы НПП «Атамекен», в 2016 году число проведенных проверок в сфере санитарно-эпидемиологического контроля и надзора составило 38 процентов от общего числа всех проведенных госорганами проверок. При этом по результатам 38,1 тысяч проверок выявлено только 16,7 тысяч нарушений. Эффективность контроля составила лишь 43,8 процента.

«В результате в деятельности уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического контроля и надзора имеют место факты избирательного, субъективного подхода при проведении проверок и внесения предписаний для устранения нарушений», - отметили в пресс-службе НПП «Атамекен».

Ксения Давыдова, Астана.