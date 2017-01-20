«Голая задница не была самоцелью»: Алена Апина оправдалась за откровенный клип

Новый клип 52-летней Алены Апиной, представленный публике пару дней назад, стал настоящей бомбой в Сети — пока одни блогеры и светские хроникеры обсуждали откровенные позы и голые ягодицы певицы, пританцовывающей перед камерой в стрингах, другие находили сходство ее новой песни с композицией британской певицы Jem и обвиняли ее в плагиате. В новом интервью звезда 90-х ответила на все волнующие фанатов вопросы и оправдалась за «обнаженку», пишет Newstes.

Как призналась Апина, она не планировала «взрывать» интернет — целью певицы было показать зрелую и чувственную женщину в поисках любви. «Считаю, что это красивое видео. А то, что у меня там голая задница… Понимаете, во-первых, она не так уж плоха. И потом, я себя считаю все-таки здравомыслящим человеком. Если бы там были какие-то проблемы, я не стала бы ее показывать. А так - это моя реальная задница, какая есть. Половина женщин в нашей стране после 30 лет начинает себя готовить к погосту. А я хочу напомнить о том, что возраста вообще не существует», - сообщила Апина на радио «Комсомольская правда».

По мнению звезды, люди не видят за «задницей» всей красоты клипа. «Голая задница не была самоцелью, а скорее «краской» для того, чтобы достичь необходимой эмоции, нужного внутреннего женского состояния… Клип-то для взрослых женщин. И я не понимаю негатива, который сейчас льется в Сети. Мне обидно, что некоторые люди замечают только то, что «Апина показала голую задницу» и не видят других вещей. Ну и что? Я же не показала голую «передницу», - возмутилась певица, добавив, что ей нечего стесняться.

Также рассказала Апина о том, почему ее новая композиция так похожа на одну из песен британской певицы Jem. «Я ненавижу фразу «нот всего семь», но сейчас вынуждена ее произнести. О существовании британской певицы я узнала, лишь когда после выхода клипа мне прислали ссылку. Я не исключаю, что могла где-то слышать ее краем уха. Но специально «драть» нота в ноту…», - рассказала Алена.

Резюмируя «голый» и «плагиатный» скандалы, Апина пошутила, что таким образом «подстраховалась со всех сторон», чтобы о ней уж точно заговорили. «Но сейчас смотрю на все, что происходит, и у меня просто челюсть лежит на полу», - сообщила артистка, которая никак не ожидала, что ее обнажение станет одной из главных тем светских новостей.

Напомним, в начале октября Алена Апина объявила о своем разводе с супругом Александром Иратовым спустя 25 лет брака. Как пояснила певица, расторжение брака не связано с тем, что у кого-то из супругов появилась связь на стороне, просто за годы пропали все точки соприкосновения, интересы стали разными и влюбленные просто устали друг от друга. «Я точно знаю, что и у него, и у меня впереди только самое лучшее. Я с оптимизмом смотрю в будущее, по-прежнему пишу музыку, пьесы для детей, ставлю спектакли. Мне интересно все!», - отметила артистка.