Астана претендует на проведение Матча звёзд КХЛ
20 января 2017, 00:04
Хельсинки, Астана, Владивосток или Казань примут следующий Матч звёзд.
Астана претендует на проведение Матча звёзд КХЛ. Об этом сообщил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский на пресс-конференции в Уфе, передает Сhampionat.com.
На пресс-конференции, посвящённой первому в истории Матчу звёзд женской хоккейной лиги, Кобылянский сообщил, какие города претендуют на проведение Матча звёзд КХЛ в 2018 году.
«В пятницу, 20 января, будет рассмотрена заявка от кандидатов на проведение следующей Недели звёзд и Матча звёзд КХЛ. Хельсинки, Астана, Владивосток или Казань примут следующий Матч звёзд», — передаёт слова Кобылянского корреспондент издания.
Фото с сайта championat.com
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