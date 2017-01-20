Астана претендует на проведение Матча звёзд КХЛ. Об этом сообщил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский на пресс-конференции в Уфе,

На пресс-конференции, посвящённой первому в истории Матчу звёзд женской хоккейной лиги, Кобылянский сообщил, какие города претендуют на проведение Матча звёзд КХЛ в 2018 году.

«В пятницу, 20 января, будет рассмотрена заявка от кандидатов на проведение следующей Недели звёзд и Матча звёзд КХЛ. Хельсинки, Астана, Владивосток или Казань примут следующий Матч звёзд», — передаёт слова Кобылянского корреспондент издания.

Фото с сайта championat.com