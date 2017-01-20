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Девушка из Саудовской Аравии заставила жениха назначить дату свадьбы через суд

20 января 2017, 00:47

Узнав о намерении жениха расторгнуть помолвку, девушка подала жалобу в суд по семейным вопросам.


Девушка из Саудовской Аравии добилась от своего жениха назначения даты свадьбы через суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Узнав о намерении жениха расторгнуть помолвку, девушка подала жалобу в суд по семейным вопросам. Она утверждала, что стала невестой молодого человека после заключения соглашения между ним и её семьей.

Жениха, которого суд поставил в известность о жалобе, представлял его адвокат. По его словам, молодой человек всерьез намерен жениться на девушке, с которой встречается уже больше года, и вовсе не пытался избежать свадьбы.

Причиной задержки адвокат назвал занятость жениха подготовкой к торжеству, представив в качестве доказательства документы об аренде зала для торжества. По согласию обеих сторон свадьба состоится в марте.

Фото © AFP 2017/ Fayez Nureldine


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