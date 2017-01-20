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Баян Максаткызы опубликовала отрывок своей автобиографии

20 января 2017, 00:53

Продюсер пишет книгу о себе.


Казахстанская телеведущая, актриса и продюсер Баян Максаткызы опубликовала отрывок из своей автобиографической книги, сообщает Zakon.kz.

В ноябре 2016 года Баян рассказала, что готовит к выпуску автобиографию.

"Лайк, если прочтешь мою книгу. Скоро!" - говорится в подписи к фотографии в Instagram с частью текста.

Публикация собрала более 16 тысяч лайков за час. В комментариях поклонники звезды выразили поддержку и пообещали с нетерпением ждать выхода книги.

Лайк, если прочтёшь мою книгу😊 СКОРО!

Фото опубликовано Bayan Maxatkyzy (@bayanmaxatkyzy) Янв 19 2017 в 9:35 PST


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