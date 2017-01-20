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Районного акима Караганды оштрафовали за проверку МСБ

20 января 2017, 01:19

Административный суд признал Татьяну Шатохину виновной в незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность.


Акима района имени Казыбек би Караганды оштрафовали на 148 тысяч тенге. Такое постановление вынес административный суд. Он признал Татьяну Шатохину виновной в незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность. Об этом пишет региональное издание "Новый вестник".

Татьяна Шатохина свою вину признала. В суде она рассказала, что к ней на личный прием пришла жительница дома №41 по улице Ержанова. Она пожаловалась на холод в своей квартире. Карагандинка предположила, что проблемы с теплоснабжением у нее возникли из-за расположенного на первом этаже магазина «Анюта». Аким пообещала помочь и дала своим подчиненным поручение выяснить обстоятельства жалобы на месте. После этого они отправились в магазин. По сути, Татьяна Николаевна дала поручение провести незаконную проверку объекта малого предпринимательства. Суд счел, что она совершила административное правонарушение.

За незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность предусмотрен штраф в 100 МРП (212100 тенге). Однако суд учел смягчающее обстоятельство: признание вины. В связи с этим он снизил размер материального наказания на 30 процентов. В итоге Татьяну Шатохину оштрафовали на 148470 тенге. Отметим, что аким уже его оплатила.


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