В Сенегале прошла инаугурация избранного президента Гамбии

Адама Бэрроу принес присягу несмотря на то, что его предшественник отказался покинуть пост.

Выигравший президентские выборы в Гамбии Адама Бэрроу принес присягу несмотря на то, что его предшественник Яхья Джамме отказался покинуть свой пост и считает себя легитимным президентом. Инаугурация прошла не в самой Гамбии, а в столице соседнего Сенегала Дакаре, передает ВВС.

В своей речи Бэрроу заявил, что настаивает на законности своего избрания президентом. Он призвал Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) и ООН поддержать выбор, сделанный гражданами его страны.

Кроме того, Бэрроу призвал гамбийских военнослужащих не покидать казармы в случае вторжения в страну сенегальских военных, готовых силой заставить Джамме покинуть пост. Всех гамбийских военных, которые встанут на защиту Джамме, новый президент пообещал признать мятежниками.

Вооруженные силы Сенегала и Нигерии накануне объявили, что готовы вторгнуться на территорию Гамбии в случае, если ее многолетний президент Яхья Джамме в ночь на четверг не покинет свой пост в полночь по Гринвичу в связи с истечением полномочий.

Джамме проигнорировал ультиматум и продолжает настаивать на своей легитимности. Тем не менее вторжения со стороны Сенегала и Нигерии пока не последовало, так как они ждут одобрения такого шага со стороны Совета Безопасности ООН.

За этим одобрением в совбез уже обратилось Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), поддерживающее Бэрроу. Само сообщество уже санкционировало интервенцию в Гамбию.

Джамме, возглавляющий Гамбию с 1994 года, в декабре неожиданно проиграл очередные выборы президента. Его кандидатуру поддержали около 36,7% избирателей, в то время как за его конкурента Бэрроу проголосовали 45,5% электората.

Сначала Джамме признал свое поражение на выборах, но позже все же оспорил итоги декабрьского голосования. Иск Джамме, в котором он заявляет о многочисленных нарушениях в ходе голосования, суд рассмотрит весной.

В связи с этим срок полномочий Джамме был продлен на три месяца. Бэрроу и ЭКОВАС отказались признать законность такого шага, после чего Сенегал и Нигерия начали стягивать к границе Гамбии войска, а из самой страны начали эвакуировать туристов.