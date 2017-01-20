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Госсек США встретился со своим вероятным преемником

20 января 2017, 01:51

Непродолжительная встреча состоялась в Вашингтоне всего за несколько часов до того, как Керри уйдет в отставку.


Госсекретарь США Джон Керри в четверг встретился со своим вероятным преемником Рексом Тиллерсоном, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя Госдепа, пишет РИА Новости.

Непродолжительная встреча состоялась в Вашингтоне всего за несколько часов до того, как Керри уйдет в отставку. Подробности встречи не сообщаются. Ожидается, что комитет Сената по международным отношениям в понедельник проголосует, чтобы утвердить вступление Тиллерсона в должности госсекретаря.

Ранее американские политики и СМИ выражали опасения в связи со связями Тиллерсона с Россией: в конце 90-х он отвечал за проекты ExxonMobil в РФ, в 2011 году в качестве главы компании заключил соглашение о бурении в Арктике с "Роснефтью", неоднократно проводил переговоры с президентом Владимиром Путиным, а в 2013 году был награжден российским орденом Дружбы. На посту главы ExxonMobil он высказывался против антироссийских санкций — из-за них американская компания была вынуждена приостановить проект с "Роснефтью".

Кандидатура Тиллерсона на пост госсекретаря должна получить одобрение в сенате.

© AP Photo/ Markus Schreiber


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