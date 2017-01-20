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Снежная пятница ожидает казахстанцев

20 января 2017, 06:02

В Алматинской области местами туман.


На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, метель, туман, гололед, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, метель. В Северо-Казахстанской области усиление ветра местами 15-20 м/с, ночью и утром местами туман, днем-метель.

В Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с, туман, днем – метель.

В Алматинской области местами -туман, в районе Жаланшаколь усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с. В Жамбылской области местами ожидается туман, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, в Кызылординской - гололед. В Западно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с, днем с метелью.

В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, днем местами усиление ветра 18 м/с. В Костанайской области местами –метель, туман, усиление ветра 15-20, утром и днем порывы 25 м/с. В Карагандинской области местами усиление ветра 15-20 м/с, метель, туман.

В Алматы днем -1°, преимущественно ясно.

В Астане днем -13° облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Astrologos

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