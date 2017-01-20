Снежная пятница ожидает казахстанцев
20 января 2017, 06:02
В Алматинской области местами туман.
На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, метель, туман, гололед, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, метель. В Северо-Казахстанской области усиление ветра местами 15-20 м/с, ночью и утром местами туман, днем-метель.
В Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с, туман, днем – метель.
В Алматинской области местами -туман, в районе Жаланшаколь усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с. В Жамбылской области местами ожидается туман, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, в Кызылординской - гололед. В Западно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с, днем с метелью.
В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, днем местами усиление ветра 18 м/с. В Костанайской области местами –метель, туман, усиление ветра 15-20, утром и днем порывы 25 м/с. В Карагандинской области местами усиление ветра 15-20 м/с, метель, туман.
В Алматы днем -1°, преимущественно ясно.
В Астане днем -13° облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Astrologos
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840142-ada0cf24b051522e47ecbbb0998f25d1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также