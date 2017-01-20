Снежная пятница ожидает казахстанцев

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается снег, метель, туман, гололед, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК .





В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, метель. В Северо-Казахстанской области усиление ветра местами 15-20 м/с, ночью и утром местами туман, днем-метель.





В Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с, туман, днем – метель.





В Алматинской области местами -туман, в районе Жаланшаколь усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с. В Жамбылской области местами ожидается туман, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.





В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, в Кызылординской - гололед. В Западно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с, днем с метелью.





В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, днем местами усиление ветра 18 м/с. В Костанайской области местами –метель, туман, усиление ветра 15-20, утром и днем порывы 25 м/с. В Карагандинской области местами усиление ветра 15-20 м/с, метель, туман.



