В одной из школ Алеппо обнаружили массовое захоронение солдат

Тела 23 убитых сирийских солдат обнаружены в школе в Восточном Алеппо, использовавшейся в качестве штаба одной из вооруженных группировок, получающей материальную поддержку из-за рубежа. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Сирии при ООН Мунзер Мунзер в письме генеральному секретарю всемирной организации и Совету Безопасности, передает ТАСС





"Я хотел бы информировать вас о том, что после освобождения восточных районов Алеппо сирийские власти обнаружили в школе "Мухаддаса", расположенной в районе Эс-Суккари города Алеппо, 23 тела", - говорится в письме, опубликованном на сайте ООН. По словам дипломата, сирийским властям "удалось опознать 20 убитых". "Они были служащими Сирийской арабской армии", - уточнил он.



