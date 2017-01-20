В авиакатастрофе в Бразилии погиб судья

Жертвой крушения самолета в штате Рио-де-Жанейро стал член Федерального верховного суда Бразилии Теори Заваски, который занимался расследованием коррупционного скандала вокруг нефтегазовой госкомпании Petrobras, сообщает Би-би-си





О смерти Теори Заваски сообщил в "Фейсбуке" его сын. Представитель Верховного суда подтвердил, что имя Заваски есть в списке пассажиров упавшего во море самолета, однако отказался от дальнейших комментариев.





Турбовинтовой двухмоторный самолет Hawker Beechcraft C90GT, вылетевший днем в четверг из Сан-Паулу, потерпел крушение близ муниципалитета Парати приблизительно через 80 минут после взлета. На месте крушения найдены тела трех жертв.









Как сообщается, самолет принадлежал сети респектабельных отелей Emiliano.

Теори Заваски вел расследование роли представителей властей в коррупционных схемах, применявшихся в компании Petrobras. У Заваски были полномочия принимать решения о задержании того или иного подозреваемого по этому делу.





Расследование коррупционных схем в контролируемой государством компании Petrobras идет в Бразилии с 2014 года.





Разоблачение коррупции в Petrobras, в которой были замешаны члены Рабочей партии экс-президента Дилмы Русеф, а также высокопоставленные чиновники и влиятельные члены других партий, сыграло решающую роль в подрыве доверия к правительству.





В конце августа сенаторы признали Дилму Русеф виновной в нарушении бюджетного законодательства - в частности, в сокрытии истинного размера дефицита бюджета страны во время ее избирательной кампании в 2014 году, и ее сместили с поста президента страны. Сама Русеф заявляла, что невиновна, а своих противников обвиняла в политическом мошенничестве и попытке госпереворота.



