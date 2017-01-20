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В Костанае отменены занятия в школах

20 января 2017, 07:10

Занятия для учащихся 0-5 классы первой смены отменены.


В Костанае из-за морозов отменены занятия в школах, сообщает "Костанайские новости".

Как сообщили в отделе образования Костаная на 6 утра, 20-го января в областном центре было -25 градусов, ветер 5-7 м/с.

Занятия для учащихся 0-5 классы первой смены отменены.

Фото: kstnews

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