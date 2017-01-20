В Костанае отменены занятия в школах
20 января 2017, 07:10
Занятия для учащихся 0-5 классы первой смены отменены.
В Костанае из-за морозов отменены занятия в школах, сообщает "Костанайские новости".
Как сообщили в отделе образования Костаная на 6 утра, 20-го января в областном центре было -25 градусов, ветер 5-7 м/с.
Занятия для учащихся 0-5 классы первой смены отменены.
Фото: kstnews
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