Мексика выдала США наркобарона Коротышку
20 января 2017, 07:38
Перед его экстрадицией власти развернули масштабную операцию по обеспечению безопасности вокруг тюрьмы.
Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка (Эль Чапо) экстрадирован в США, сообщает Lenta.ru.
«Правительство республики сегодня передало господина Гусмана Лоэру властям Соединенных Штатов Америки», — говорится в сообщении.
Как передает РИА Новости, Лоэра, который несколько месяцев назад был переведен в федеральную тюрьму в приграничном с США городе Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа, был доставлен в местный аэропорт, откуда его на самолете отправят в Нью-Йорк. Перед его экстрадицией власти развернули масштабную операцию по обеспечению безопасности вокруг тюрьмы.
В конце октября 2016 года мексиканский суд отклонил пять протестов защиты Коротышки против его экстрадиции в Соединенные Штаты. В начале октября глава Национальной комиссии по безопасности Мексики Ренато Салес Эредиа заявил, что правительство страны ожидает выдачи Эль Чапо США в начале 2017 года.
В марте наркобарон попросил экстрадировать его в США, надеясь на перевод в тюрьму обычного режима и снижение наказания.
В Соединенных Штатах Коротышку обвиняют в совершении тяжких преступлений, в том числе в умышленных убийствах, торговле оружием и наркотиками, а также отмывании денег. Американские власти, как отмечает телеканал, заверили внешнеполитическое ведомство Мексики в том, что в случае экстрадиции Гусмана Лоэру не приговорят в Соединенных Штатах к смертной казни.
Коротышка получил широкую известность после побега из тюрьмы «Альтиплано» в штате Мехико, совершенного 12 июля 2015 года. Для его освобождения был прорыт тоннель длиной 1,5 километра на 10-метровой глубине. Свой первый побег Гусман совершил в 2001 году, с помощью сообщников подкупив охранников и спрятавшись внутри тележки с бельем для прачечной.
Фото: Antonio Nava
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