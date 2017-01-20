Мексика выдала США наркобарона Коротышку

«Правительство республики сегодня передало господина Гусмана Лоэру властям Соединенных Штатов Америки», — говорится в сообщении.

Как передает РИА Новости, Лоэра, который несколько месяцев назад был переведен в федеральную тюрьму в приграничном с США городе Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа, был доставлен в местный аэропорт, откуда его на самолете отправят в Нью-Йорк. Перед его экстрадицией власти развернули масштабную операцию по обеспечению безопасности вокруг тюрьмы.

В конце октября 2016 года мексиканский суд отклонил пять протестов защиты Коротышки против его экстрадиции в Соединенные Штаты. В начале октября глава Национальной комиссии по безопасности Мексики Ренато Салес Эредиа заявил, что правительство страны ожидает выдачи Эль Чапо США в начале 2017 года.





В марте наркобарон попросил экстрадировать его в США, надеясь на перевод в тюрьму обычного режима и снижение наказания.





В Соединенных Штатах Коротышку обвиняют в совершении тяжких преступлений, в том числе в умышленных убийствах, торговле оружием и наркотиками, а также отмывании денег. Американские власти, как отмечает телеканал, заверили внешнеполитическое ведомство Мексики в том, что в случае экстрадиции Гусмана Лоэру не приговорят в Соединенных Штатах к смертной казни.





Коротышка получил широкую известность после побега из тюрьмы «Альтиплано» в штате Мехико, совершенного 12 июля 2015 года. Для его освобождения был прорыт тоннель длиной 1,5 километра на 10-метровой глубине. Свой первый побег Гусман совершил в 2001 году, с помощью сообщников подкупив охранников и спрятавшись внутри тележки с бельем для прачечной.